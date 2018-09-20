"الفقي": هذه الزيارة من أهم 4 أحداث في القرن العشرين

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن ذهاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى من أهم 4 أحداث في القرن العشرين.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" أن إسماعيل فهمي استقال من الحكومة أيام السادات اعتراضًا على زيارة القدس، وقال: "مباديي لا تسمح لي أن أغيرها بعد هذا العمر".

وتابع: "زيارة السادات للقدس ليست فكرة مجنونة وإنما مدرسة في التفكير السياسي"، مشيرا الى أن السادات الرئيس الوحيد في التاريخ الذي استطاع أن يسترد أرضًا من إسرائيل.