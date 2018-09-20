حريق داخل كنيسة في بني سويف

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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق، شب بقاعة صلوات كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفشن، جنوب بني سويف، نتيجة سقوط شمعة بالقاعة، حيث قضت النيران على محتوياتها من مقاعد وأثاثات ومفروشات.

وتبين من المعاينة الأولية وتحقيقات الشرطة، ان سبب الحريق يرجع الي سقوط شمعة مشتعلة في قاعة الصلوات داخل الكنيسة وتصادف خلو القاعه من المصلين.

ولم ينتج الحريق عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية، بينما أتت النيران على محتوياتها من مقاعد وأثاثات ومفروشات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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