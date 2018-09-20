هكذا تنبأ جميل راتب بما سيحدث في جنازته

أحمد عادل شعبان
تأثر الفنان عزت العلايلي بسبب غياب الفنانين عن جنازة الفنان القدير جميل راتب ، مؤكدًا أنه يستغرب بشدة هذا السلوك من الفنانين .
وقال "العلايلي" خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" : "أنا مستغرب جدًا من اللي حصل .. جميل راتب كان صديق الكل .. عشان كدة أنا مستغرب من غياب الفنانين عن جنازته".
و كشف الإعلامي معتز الدمرداش عن رأي الفنان الراحل جميل راتب في مسألة غياب الفنانين عن جنازته ، قائلًا: "هو قال في لقاء صحفي قبل وفاته إنه يفضل أن يحضر جنازته الحبايب فقط".
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