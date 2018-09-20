لماذا حصد مكي 3 مليون مشاهدة في 24 ساعة لأغنيته الجديدة؟

20 سبتمبر 2018 - 07:50 ص

تصدر النجم أحمد مكي قائمة "تريند" اليوتيوب بعد إطلاق أغنيته الجديدة "أغلى من الياقوت" التي حملت وصاياه لطفله "آدم" .



وحقق مكي 3 مليون و 250 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرح الأغنية بسبب عاطفية الوصايا التي قدمها لنجله مثل : "عاوزك تكون صاحب عزيمة فولاذ حديد .. مهما الدنيا تحبطك صمم خليك عنيد .. خليك واثق فى نفسك عن حلمك إياك تحيد .. مهما إسود الليل و طال هيطلع فجر جديد".



ويقول "مكي" في أغنيته لابنه: "عاوزك لربك شاكر و جهد الناس تقدر .. و إوعى تظلم مهما كنت قادر, ربك أقدر .. إوعى تفضح عيب إنسان لو ربك ستر .. كما تدين تدان .. ما تضمنشى القدر لو قلت كلمة حق و الناس قامت عليك كأنهم قالولك مبروك تسلم إيديك".



ويواصل مكي نصائحه لنجله قائلًا: "ساعات بسرح و بسأل نفسى و الدماغ تفكر .. يا ترى حتبقى فعلا ضهرى لما أكبر .. لما العجز يبدأ ينهش فيا و يجور عليا .. فى عز إحساسى بضعفى هيكون قلبك عليا .. لما اللسان يتقل و الكلام يصبح بطىء .. و أعيد نفس الكلام أكتر من مرة أرجوك تطيق .. يا ما طلبت منى أعيد حكى الحدوتة كتير .. و فى كل مرة أعيدك قلبى كان بيطير .. لما تلاقينى قدمت و مش مواكب عقل جيلك ما تركنيش لجهلى , علمنى من غير ما أجيلك".



وينهي مكي نصائحه لنجله بجملة: "كلمتين هقولهم عندى أغلى من الياقوت .. كنت معاك يوم ولادتك .. عايزك جنبى يوم ما أموت".