فنانة شهيرة تهاجم "لمجرد": أي متحرش "..." هيفكر ألف مرة

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لمجرد
لمجرد

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بالفيديو.. مفاجأة سارة للمصابين بـ" العمى"

منى هلا

شنت الفنانة منى هلا هجومًا شرسا على المطرب المغربي سعد لمجرد بعد القبض عليه بتهمة اغتصاب فتاة .

وقالت "هلا" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "لمجرد في السجن الفرنسي، بعد ما رفض محامي مشهور الدفاع عنه، وانسحب من القضية بدون ذكر أسباب".

وأضافت: "أنا شايفة إن فيه حراك نسوي عظيم اليومين دول في العالم كله، وهنطلع منه بفايدة كبيرة كستات، أهمها إن أي متحرش قذر هيفكر مليون مرة قبل ما يعمل كدة ويجيب لنفسه السجن والعار".

وأضافت: "مش هو ده المطلوب طبعا، المطلوب إننا نبقى متساويين في الحقوق والواجبات، وأهم حاجة إن الرجالة تشوفنا وتتعامل مع أجسادنا كشيء طبيعي، وكبشر مش منطقة تصفية حسابات أو تفريغ طاقة وكبت جنسي".

واختتمت قائلة: "بس يلا، نص العمى ولا العمى كله، عقبال باقي المتحرشين والمغتصبين في العالم كله، التحرش جريمة"


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