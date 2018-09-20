صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

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الفراعنة

محمد صلاح

البريميرليج

المنشطات

دوري أبطال أوروا

لم يظهر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي مع زملائه خلال الاحتفال بالفوز علي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب استدعائه للقيام بفحص المنشطات، مما سبب له صدمة غيرت أجواء الفرحة لديه.

وقالت صحيفة ديلى ميرور البريطانية فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى للبريميرليج، أن محمد صلاح لم يحتفل مع لاعبى ليفربول فى الملعب بعد مباراة باريس سان جيرمان، بسبب استدعاءه للقيام بفحص المنشطات.

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى قد حقق فوزا قاتلا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

ويستعد الفرعون المصرى مع زملائه فى الفريق بقيادة الألمانى يورجن كلوب، لمباراة ساوثهامتون، المقرر لها السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "بريميرليج" والذى يتقاسم صدارته ليفربول وتشيلسى برصيد 15 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى 5 مباريات متتالية منذ انطلاق المسابقة.


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