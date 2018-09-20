باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك

20 سبتمبر 2018 - 09:24 ص

كشف اللاعب باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق المحترف بين صفوف لاريسا اليوناني، عن رفضه العودة لنادي الزمالك لافتا إلى أنه يرغب في استكمال مسيرته الاحترافية.

وقال باسم لبرنامج "ملعب الشريف" على قناة الحدث اليوم، إنه يرغب في مواصلة مشواره الاحترافي، ولم يتحدث معه نادي الزمالك لإعادته لكن إن حدث ذلك فهو لا يستطيع أن يتأخر على القلعة البيضاء، لأن الزمالك هو من صنع اسمه وتاريخه في كرة القدم.

وواصل أنه إذا عاد للزمالك ستكون عودة مختلفة بطموح جديد حتى يعود بصورة أقوى مما كان عليه قبل الرحيل.