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مديرة مدرسة: "بنضف دورات المياه والمجاري بنفسي"

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صورة من الفيديو

إيمان هاني

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أسيوط

النهار

معتز الدمرداش

المجاوري

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع فيديو لمديرة مدرسة الرشاد الإعدادية بمحافظة أسيوط وهى تنظف المدرسة من الحشائش بنفسها.

وقالت نسرين محروس مديرة مدرسة "الرشاد الإعدادية" في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أنها استلمت إدارة المدرسة منذ أسبوع واحد فقط  ووجدت فيها سلبيات كثيرة.

وأضافت "محروس"، أنها قررت تنظيف المدرسة بنفسها وبرفقة عدد من المدرسين لعدم وجود عمال نظافة، قائلة: "بنضف كمان دورات المياه والمجاري، لأني بعتبر المدرسة بيتي التاني".

شاهد الفيديو..

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