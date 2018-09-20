خبر سار من الأهلى لـ "محارب"

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قرر مسئولو الأهلى رفع قيمة عقد اللاعب إسلام محارب، مهاجم الفريق لـ4 ملايين جنيه فى الموسم، بدلاً من 2 مليون و750 ألف جنيه.

يأتى هذا فى ظل الأداء الجيد الذى يقدمه اللاعب مع الأهلى منذ انضمامه من سموحة، ليصبح اللاعب أحد أهم مهاجمى الفريق.

وكان "محارب" اتفق عند انتقاله للأهلى على تقاضى 2 مليون و750 ألف جنيه فى الموسم الأول، على أن ترتفع قيمة عقده لـ4 ملايين جنيه، حال وصوله لنسبة المشاركة المطلوبة، وهو ما حققه اللاعب بالفعل فى موسمه الأول.

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