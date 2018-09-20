  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:21 ص
بحث متقدم
علاء وجمال

قبول طلب علاء وجمال مبارك برد هيئة المحكمة

أرشفية

كتاب ومثقفون ينعون راتب كاشفين أسرارًا جديدة عنه

منتخب مصر

مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"

البرادعي

كيف نعى "البرادعى" الراحل جميل راتب؟

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

جملة قالتها برلمانية أحرجت وزيرة الصحة

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

إسلام محارب

خبر سار من الأهلى لـ "محارب"

باسم مرسي نادي الزماك

باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك

«الحكومة في مأزق».. إيرادات الدولار تواصل التراجع

أسعار الدولار في البنوك اليوم

بالفيديو..

جملة قالتها برلمانية أحرجت وزيرة الصحة

آخر الأخبار

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إطلاق أكبر مبادرة في تاريخ الإنسانية لعمل مسح طبي شامل للمصريين

#

سببان لاستدعاء وزيرة الصحة لجلسة البرلمان

#

إدراج 6 أنواع حشيش صناعي بجدول المخدرات

#

"الصحة" تتوعد مدير مستشفى منيا القمح

اعترضت سماح سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن واقعة ديرب نجم، بعد أن قالت الوزيرة إنها أزمة ضمير، موضحة أنه يجب تنفيذ القوانين وتطبيق اللوائح بدلاً من تعليق الإهمال على شماعة الضمير.

وأضافت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن": "من آمن العقاب أساء الأدب، عندي قوانين ولوائح هطبقها"، غير أن القوانين الرادعة في وزارة الصحة لا تُطبق.

وتابعت: "أنا طبيبة، لما باجي ألاقي حد من العاملين اللي تحت إيدي مخفق في حاجة معينة بعمل مذكرة، ييجي يقولي معلش ويجبلي واسطة، وكلمة من هنا على كلمة من هنا، القانون لا ينفذ".


شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة
» طارق العشرى يتولى تدريب الحدود مجددًا
» مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"
» عدوى الهتاف لـ "صدام حسين" تنتقل من الجزائر للأردن
» "أغلى من الياقوت" تتخطى 3 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة
» الأهلى يفرض "السرية" قبل مواجهة حوريا الغيني
» اليوم.. علاء جانب يوقع عقد ديوانه "لم يفهموك"
» حبس مخرج شهير ست سنوات لاتهامه بالتحرش
» اغتصاب جماعي لفتاة على سناب شات
» طقس اليوم معتدل والعظمي تسجل 32 درجة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية