جملة قالتها برلمانية أحرجت وزيرة الصحة

20 سبتمبر 2018 - 09:53 ص

اعترضت سماح سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن واقعة ديرب نجم، بعد أن قالت الوزيرة إنها أزمة ضمير، موضحة أنه يجب تنفيذ القوانين وتطبيق اللوائح بدلاً من تعليق الإهمال على شماعة الضمير.

وأضافت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن": "من آمن العقاب أساء الأدب، عندي قوانين ولوائح هطبقها"، غير أن القوانين الرادعة في وزارة الصحة لا تُطبق.

وتابعت: "أنا طبيبة، لما باجي ألاقي حد من العاملين اللي تحت إيدي مخفق في حاجة معينة بعمل مذكرة، ييجي يقولي معلش ويجبلي واسطة، وكلمة من هنا على كلمة من هنا، القانون لا ينفذ".





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