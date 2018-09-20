كيف نعى "البرادعى" الراحل جميل راتب؟

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رابعة

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نعى الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، الفنان الكبير جميل راتب والذي توفي صباح أمس، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال في تغريدة بـ"تويتر" مصطحبًا معها فيديو يتحدث فيه "راتب" عن موقفه من البرادعي عقب استقالته بعد فض اعتصام رابعة: "رحم الله جميل راتب الفنان القدير وفوق كل شىء الإنسان النبيل".

وتابع: "نفتخر به جميعا شريكا فى ثورة المصريين من أجل العيش والحريّة والكرامة الإنسانية".

جدير بالذكر بأن الفنان جميل راتب قد توفي صباح أمس وقد أقيم صلاه الجنازة عليه بمسجد الأزهر الشريف بمنطقة الحسين.

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