غلق كوبرى 15 مايو لمدة 3 أيام

20 سبتمبر 2018 - 10:03 ص

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة فى غلق كوبرى 15 مايو القاهرة اتجاه محور 26 يوليو و مدينة 6 أكتوبر لمدة 3 أيام لإصلاح الفواصل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستكون الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الجانب الأيسر بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة إلى مطلع مايو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم البدء فى أعمال الإصلاح الساعة 12 مساء حتى يوم الأحد الساعة 6 صباحًا وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المرور لحين انتهاء تلك الأعمال.