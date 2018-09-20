سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

20 سبتمبر 2018 - 10:07 ص

أعلنت الفنانة سما المصري، عن حذفها الصور المثيرة للجدل، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لافتة إلى أنها قررت التوبة بسبب مرورها بأزمة صحية لكن قدرة الله جعلتها تتعافي منها وهي السبب الرئيسي في إعلان التوبة وطالبت جمهورها بحذف أي صور أو مقاطع فيديو لها علي سبيل مساعدتها لتنفيذ هذه التوبة.

وقالت "سما" عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "يا رب قدرني على اللي في نيتي ونور طريقي إليه ونور بصري وبصيرتي وابعد عني اللي مش عايزة أعمله تاني ولا اللي يزعلك مني ويزعل الناس مني.. اقف جمبي يارب".

وأضافت: "أنت طلعتني من محنتي ووقفت جمبي في مرضي وعافيتني واستجبت دعايا قدرني وكملها معايا بالستر وابعد عني شيطاني وقويني بحق الساعة المفترجة دي ما تسبنيش.. إدتني الصحة والعافية، إديني القوة كمان عشان أقدر على نفسي وأقدر على شيطاني حتى لو واحدة واحدة، أنا هاصبر واتحمل.. قويني على شيطاني وخليني انتصر عليه حتى لو بعد وقت طويل.. المهم تحسن خاتمتي".

وتابعت: "دعوة اتقبلها مني يا رب بحق اليوم المفترج ده اللي بتغفر فيه ذنوب سنة بأكملها فاتت.. أنا بدأت أنضف حاجات كتير من صور وفيديوهات هنا.. الشيطان وزني عليها ومليش فيس ولا تويتر أمسح من عليه حاجة مش بتوعي بس أنا السبب إن إديتهم فرصة ينزلوا صوري الوحشه عندهم".

واختتمت: "يا رب محتاجة وقت عشان أنضف للابد كل حاجة خليك واقف جمبي.. والناس اللي منزلين صوري وفيديوهاتي الوحشة أبوس إيديكم شيلوها ما تشيلونيش ذنب أكبر من كده.. ادعولي لو نيتي صافية ربنا يقف جمبي ويقويني".