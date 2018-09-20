أم ونجلاها يقتلون زوج شقيقتها للخلاف على قبض جمعية

20 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

أمرت نيابة الإبراهيمية فى الشرقية، بحبس ربة منزل ونجليها، لتسببهم في وفاة زوج شقيقتها، للخلاف على 3 آلاف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، يفيد بوصول "إبراهيم.م.ن" 35 سنة بائع متجول مقيم مدينة الإبراهيمية، لمستشفى الإبراهيمية العام، وتوفى فور وصوله.

وكشفت التحريات وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وأبناء شقيقة زوجته للخلاف على مبالغ مالية فى جمعية بينهم، وكان المجنى عليه، هو الذى له الدور فى قبض الجمعية وكان المبلغ مخصوم منه المبلغ، وعندما طالبهم به، قام شابان والدتهما بالتشاجر معه، وإلقاؤه على الأرض من قبل الشابين فسقط جثة هامدة.