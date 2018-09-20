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في كوريا الجنوبية

حبس مخرج شهير ست سنوات لاتهامه بالتحرش

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حبس

وكالات- الدويني فولي

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عاقبت محكمة في كوريا الجنوبية المخرج الشهير لي يون-تيك بالسجن ست سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على تسع نساء.

واتهم يون تيك بالاعتداء الجنسي على الممثلات أثناء جلسات تدريب الممثلين في المسرح الكوري البارز الذي كان يعمل مديرا فنيا له.

وتقدمت 17 امرأة ببلاغات للعنف الجنسي ضد لي. كما اتهم بالاغتصاب، ولكنه نفى الاتهام.

ولي واحد من بين عدد من الرجال الكوريين الجنوبيين البارزين الذين اتهموا بالاعتداء على نساء إثر حملة "أنا أيضا" الدولية.

واضطر آن هي-جونغ، وهو حاكم محلي سابق كان ينظر إليه كمرشح رئاسي محتمل، للتقدم بالاستقالة من منصبه، بعدما اتهمته سكرتيرته بمحاولة اغتصابها مرارا.

ولي واحد من بين عدد من الرجال الكوريين الجنوبيين البارزين الذين اتهموا بالاعتداء على نساء إثر حملة "أنا أيضا" الدولية

وتعود القضية التي سجن لي، 65 عاما، على إثرها إلى عام 2010. ولم يكن من الممكن مقاضاته في اتهامات أخرى قبل ذلك التاريخ، نظرا لقانون التقاضي في كوريا الجنوبية، الذي لا يسمح بالنظر في القضايا بعد مرور فترة زمنية معينة.

واستمعت المحكمة في سول إلى أن لي، في ثمان قضايا، لامس أجساد الممثلات بصورة غير لائقة أثناء التدريبات ووضع يده داخل أقمصتهن وإجبارهن على ملامسة عضوه الذكري، بينما حاول اغتصاب التاسعة.

وقالت المحكمة في تصريحها "يزعم المتهم إن كل هذه الأنشطة كانت ضمن تدريبات التمثيل، ولكنها يجب أن تعتبر اعتداءات جنسية نظرات لعدم وجود رضا صريح من الضحايا عنها".

وأعرب البعض عن انتقادهم للحكم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المنقدين للحكم على شبكة نافار الكورية "أليست فترة الحكم قصيرة؟ لقد قتل أحلام الكثير من الممثلات".

وأضاف "إذا كان التحرش الجنسي جزءا من تدريبه على التمثيل كما يدعي، لم لا يوجد ضحايا رجال؟ إنه مجرد منحرف استخدم سلطته للتحرش الجنسي بالنساء".



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