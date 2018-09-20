» اليوم.. علاء جانب يوقع عقد ديوانه "لم يفهموك"

20 سبتمبر 2018 - 10:17 ص

تشهد دار الكتب للنشر والتوزيع اليوم في تمام الساعة السابعة مساء توقيع عقد ديوان "لم يفهموك" للشاعر علاء جانب الحاصل على لقب أمير الشعراء للموسم الخامس من مسابقة أمير الشعراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد ديوان لم يفهموك هو العمل الثاني لجانب هذا العام والذي سيشارك به أيضا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 بجوار ديون السكوت مع دار الهدف للنشر والتوزيع. ..ليشهد هذا العام تحركا مختلفا لجانب على مستوى الإنتاج الشعري خلافا للأعوام السابقة التي لم يصدر له سوى ديوان واحد بعد حصوله على لقب أمير الشعراء وهو ديوان "متورط في الياسمين عام 2015.

ومن جانبه أكد محمود عبد الظاهر البكري مدير أعمال جانب بأنه جارٍ حاليًا الترتيب لإصدار الجزء الأول من الأعمال الكاملة لجانب وطرحها قريبًا لتلبية طلبات محبي أشعار الدكتور علاء جانب وذلك لعدم وجود أي دواوين له حاليا في المكتبات وأماكن التوزيع.

وأضاف البكري أن جانب يستعد حاليًا لعمل أمسيات كبيرة في مختلف الجمهورية سيتم الإعلان عنها قريبا.