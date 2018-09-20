اليوم.. الحكم في طلب رد علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"

20 سبتمبر 2018 - 10:18 ص

تصدر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملواني، بردّ هيئة محاكمتهم وآخرين بقضية "التلاعب بالبورصة".

وأصدرت المحكمة قراراً في جلستها السابقة بإعادة حبس جميع المتهمين بينهم نجلي مبارك على ذمة القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قررت بجلسة السبت الماضي، تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 20 أكتوبر المقبل، لاستكمال تقرير الخبراء، الذي وصفته بأنه منقوص.

كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.