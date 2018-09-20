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"مدبولى" يكرم المحافظين الراحلين: المناصب زائلة

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مدبولي
مدبولي

عمرو محمد-متابعات

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أقام مجلس الوزراء حفلة تكريم لجميع المحافظين السابقين، الذين خرجوا من مناصبهم بعد التعديل الوزاري للمحافظين منذ أسابيع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها: زملائى وأصدقائى الأعزاء، اسمحوا لى بداية أن أنقل لحضراتكم رسالة حب وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهو من كلفنى بأن أعبر لكم عن شكرنا، وتقديرنا للجهد الهائل الذى بذلتموه خلال توليكم المسئولية.

وأضاف رئيس الوزراء: بشكل شخصى، أُكُن لكم كل حب وتقدير، فقد كان لى مع كل منكم قصص تُروى عن العمل المشترك، وكيف واجهنا معًا مشاكل وتحديات كثيرة، ونجحنا في حلها، والتغلب عليها، كما كانت هناك مشروعات عدة أنجزناها معًا.

وقال مدبولى: سنة الحياة هى التغيير، وإن كُنت موجوداً اليوم فسأكون غدًا غير موجود، فالمناصب زائلة، ولا يبقى سوى العمل والإنجاز خدمةً للوطن، والعلاقات الإنسانية الجيدة، ولى كل الشرف أننى تزاملت معكم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة، مع تأكيدى أن الدولة تستفيد دائما من جهودكم.

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