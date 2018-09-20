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"الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة

الرياضة

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انتهى عقد شركة أديداس للملابس الرياضية مع اتحاد الكرة المصرى "الجبلاية"، ومعه يبدأ مجلس الإدارة برئاسة هانى أبو ريدة فى البحث عن راع جديد لقميص المنتخب فى أقرب وقت نظرًا لمشاركة منتخب مصر الوطني في تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون إلى جانب تصفيات مونديال 2022.

ورفضت شركة الملابس العالمية تجديد التعاقد على رعاية قميص الفراعنة الكبار لأمور تسويقية، وأخطرت مسئولي الاتحاد بالأمر.

يذكر أن مجلس الجبلاية تعاقد مع شركة أديداس 4 سنوات بقيمة 50 مليون جنيه ويحصل بمقتضاه الاتحاد في الموسم الأول على ملابس للمنتخبات الوطنية بمليون يورو تزيد 100 ألف يورو في الموسم الثاني، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، و1.2 مليون يورو ملابس في الموسم الثالث، بالإضافة إلى 200 ألف يورو مبلغ ماليا، و1.3 مليون جنيه ملابس في الموسم الرابع و250 ألف جنيه.

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