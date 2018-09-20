» عدوى الهتاف لـ "صدام حسين" تنتقل من الجزائر للأردن

20 سبتمبر 2018 - 10:25 ص

بعد هتافات مشابهة في ملعب في الجزائر، هتف أفراد من المشجعين الأردنيين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الأردن ضد فريق عراقي داخل ملعب عمان الدولي، خلال مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بين ناديي القوة الجوية العراقي، والجزيرة الأردني.

وعلت صيحات المشجعين الأردنيين في وجه المشجعين العراقيين «بالدم بالروح نفديك يا صدام». وصرح مصور فريق نادي القوة الجوية، الإعلامي، محمد العزاوي، لموقع «سبوتنيك» الروسي في العراق، أمس، قائلاً: «إن بعض المشجعين من جمهور نادي الجزيرة الأردني هتفوا بعبارة «بالروح بالدم نفديك يا صدام»، لكن الرد كان حازماً من رئيس رابطة مشجعي «الجزيرة» من أجل إسكات هذه الأصوات، ومباشرة تم اعتقالهم من قبل العناصر الأمنية المنتشرة في الملعب» حيث حقق نادي القوة الجوية العراقي فوزا بهدف دون مقابل أمام الاتحاد الأردني، في مباراة الذهاب في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على ستاد ملعب عمان الدولي.

الجدير بالذكر أن نادي القوة الجوية واجه في ملعب في الجزائر، هتافات مشابهة لصدام حسين، وأخرى تحمل إساءة لأحد أكبر المكونات العراقية، الأمر الذي دفع رئاسة النادي إلى الانسحاب من المباراة والمغادرة احتجاجاً واستنكاراً على العبارات.