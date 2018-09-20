السكة الحديد عن حادث شبين الكوم: "السائق غلط"

20 سبتمبر 2018 - 10:26 ص

عقب المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على حادث قطار شبين الكوم قائلاً: "إن حوادث القطارات تسبب قلقًا وخطرًا كبيرًا جدًا، وما حدث فى شبين الكوم كان خطأ من سائق القطار نتيجة اصطدام القطار بالصدادة الموجودة فى سكة المخزن.

وأضاف "رسلان" فى حواره مع الإعلامي كمال ماضي مُقدم برنامج "الحياة فى مصر" المُذاع على فضائية "الحياة" أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات عند وقوع أى حادث منها الكشف الطبى على السائق مع إيقافه، مضيفًا أن الموضوع الآن قيد التحقيق.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن تاريخ السكة الحديد فى مصر يعود لأكثر من 165 عامًا، حيث أنها تمتاز بعناصر الأمان وتسعى الهيئة بكل السُبل لتوفير القطارات آمنة 100%.

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