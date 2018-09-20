  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:20 ص
بحث متقدم
علاء وجمال

قبول طلب علاء وجمال مبارك برد هيئة المحكمة

أرشفية

كتاب ومثقفون ينعون راتب كاشفين أسرارًا جديدة عنه

منتخب مصر

مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"

البرادعي

كيف نعى "البرادعى" الراحل جميل راتب؟

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

جملة قالتها برلمانية أحرجت وزيرة الصحة

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

إسلام محارب

خبر سار من الأهلى لـ "محارب"

باسم مرسي نادي الزماك

باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك

«الحكومة في مأزق».. إيرادات الدولار تواصل التراجع

أسعار الدولار في البنوك اليوم

نظر دعوى غلق مكاتب منظمات حقوق الإنسان.. اليوم

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

مسؤولة أممية تكشف معلومة خطيرة بشأن الروهينجا

#

«الورداني»: ندرس إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان بالمحافظات

#

انطلاق موقع "كاتب"

#

أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تنظر الدائرة الأولى، مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى التى تطالب بشطب وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان فى مصر.

اختصمت الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن، وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهى مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة
» طارق العشرى يتولى تدريب الحدود مجددًا
» مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"
» عدوى الهتاف لـ "صدام حسين" تنتقل من الجزائر للأردن
» "أغلى من الياقوت" تتخطى 3 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة
» الأهلى يفرض "السرية" قبل مواجهة حوريا الغيني
» اليوم.. علاء جانب يوقع عقد ديوانه "لم يفهموك"
» حبس مخرج شهير ست سنوات لاتهامه بالتحرش
» اغتصاب جماعي لفتاة على سناب شات
» طقس اليوم معتدل والعظمي تسجل 32 درجة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية