نظر دعوى غلق مكاتب منظمات حقوق الإنسان.. اليوم

20 سبتمبر 2018 - 10:27 ص

تنظر الدائرة الأولى، مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى التى تطالب بشطب وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان فى مصر.

اختصمت الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن، وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهى مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.