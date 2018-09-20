» مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"

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صعد المنتخب الوطنى"الفراعنة" مركزًا واحدًا ليصبح في المركز الـ64 عالميًا، فى التصنيف الشهرى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".  

وكان "الفراعنة" تراجعوا الشهر الماضي بعدما هبطوا 20 مركزًا ليصبحوا في المركز الـ65 بعد الإخفاق في كأس العالم روسيا 2018

واحتل المنتخب المصري المركز الـ64 عالميًا، كما احتل أيضا الترتيب العاشر إفريقيًا بعد كلاً من تونس، والسنغال والكونغو الديموقراطية والمغرب ونيجيريا والكاميرون وغانا وبوركينا فاسو ومالي، فيما ظل فى المركز الثالث عربيًا بعد كلاً من المنتخب التونسي والمغربي.

تصنيف أفضل 10 منتخبات إفريقية كالتالي:

- تونس (المركز 23 عالميًا) (1503 نقطة)

- السنغال (المركز 25 عالميًا) (1492 نقطة)

- الكونغو (المركز 40 عالميًا) (1447 نقطة)

- المغرب (المركز 45 عالميًا) (1425 نقطة)

- نيجيريا (المركز 48 عالميًا) (1415 نقطة)

- الكاميرون (المركز 50 عالميًا) (1408 نقطة)

- غانا (المركز 51 عالميًا) (1407 نقطة)

- بوركينا فاسو (المركز 56 عالميًا) (1391 نقطة)

- مالي (المركز 63 عالميًا) (1365 نقطة)

- مصر (المركز 64 عالميًا) (1364 نقطة)


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