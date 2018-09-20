"الأوقاف" توقف "رسلان" عن الخطبة لهذا السبب

20 سبتمبر 2018 - 10:35 ص

أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا بمنع صعود الشيخ محمد سعيد رسلا نالي المنابر مرة أخرى وإلغاء التصريح له بذلك، لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بخطبة الجمعة.

وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أنه تم تكليف الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية بأداء خطبة الجمعة المقبلة بالمسجد الذي كان يخطب به محمد سعيد رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطي أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد.

كما أكدت الوزارة أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الديني وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام.