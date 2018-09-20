شوقى: "لم نرخص للكتب الخارجية فى التعليم الجديد"

20 سبتمبر 2018 - 10:36 ص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم منح أي ترخيص للكتب الخارجية في نظام التعليم الجديد، مشيرًا إلى أنه نظام يعد نقلة كبيرة في فلسفة التعليم في مصر ستبدأ مع رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى ينحسر نظام التعليم القديم.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى الفضائية بالأمس أن النظام الجديد يعتمد على بناء الشخصية بأهداف وإستراتيجية ومناهج جديدة، من خلال تدريب 128 ألف من معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على النظام الجديد وعلى استخدام دليل المعلم.

واستكمل بأن خطة تدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد مستمرة حتى 30 نوفمبر 2019، لافتًا لأهمية دور الأسرة وأولياء الأمور من خلال الإيمان بالنظام الجديد المبني على تنمية مهارات وشخصية الطالب وتفكيره بعيدا عن ثقافة اكتساب الدرجات والحفظ.