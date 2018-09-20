» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى

20 سبتمبر 2018 - 10:44 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت عناكب سوداء تحوم حولي. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن والحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا فى صواب التأويل. العنكبوت يدل أيضًا على الضعف والوهن لقوله تعالى: (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ? لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) العنكبوت41.

والعنكبوت الأسود قد يدل على إصابتك بالسحر، وربما دل على ترددك على السحرة والمشعوذين. واحذرى من صديقاتك فقد يدل أيضاً على المرأة سيئة السمعة، والمرأة التي تضمر لك كراهية. ويدل العنكبوت بشكل عام على القسوة والغرور والشر، على شخص مقرب لكنه ماكر ومخادع ومحتال ويصنع المكائد. ويدل على المرأة المكروهة. ورؤيا العنكبوت ينسج نسيجه ينبئ بالسعادة العائلية. والعناكب المعلقة فى أنسجتها صحة وثروة وأصدقاء مخلصين.

وبيت العنكبوت يدل على الزواج من امرأة ليس لها دين وسيئة السمعة. وربما دل العنكبوت في بعض الأحيان على الإبداع وذكاء الرائى. وبيت العنكبوت يدل على الوقوع فى مشكلة كبيرة وقد تُحل بذكاء ومهارة. واستكمالا للمعلومة والعنكبوت الأبيض يدل على الذكاء والحكمة. و للعزباء يدل على الرجل المميز، وللمتزوجة يدل على حكمة وذكاء زوجها، و للحامل يدل على رهبتها من عملية الولادة.

والعنكبوت الأحمر يدل على الحقد والإصابة بالحسد. والأصفر مرض. والأخضر يدل على الرزق والخير في بعض الأحيان، وقد يدل على العداوة. وقتل العنكبوت يدل علي تحسن الأحوال والنجاح في أمور الحياة. وربما دل على الخصام مع الزوجة. وإذا كان لك رؤى أخرى مخيفة مثل الكلاب أو القطط أو حيوانات المفترسة والأشباح والأشخاص مخيفة وما شابه ذلك فأرجو الاهتمام بالرقية الشرعية الصحيحة والمحافظة على الصلاة فى أوقاتها والأذكار وأذكار النوم وقراءة وسماع سورة البقرة باستمرار. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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