لعلاج تقصف الشعر وظهور التجاعيد.. ابتعدى عن هذا الروتين

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عادة ما تمارس المرأة كل طرق العناية بالشعر والبشرة  ورغم  ذلك  تهاجمها التجاعيد  أو تقصف الشعر، دون أن تعي أو وسادتها قد تكون السبب!

وعلى هامش مهرجان الشعر الطبيعي الذي نظمته  حملة  "ذا هير أديكت "وهو أول صالون  للعناية  بالشعر بطرق طبيعية  ىودون  حرارة  أوضحت  سارة إن أحد أهم أسباب تقصف الشعر، خاصة الأجعد، وظهور التجاعيد هو النوم على وسادة مغطاة بنسيج القطن، فرغم أننا ظلينا لسنوات نعتقد في أن نسيج القطن هو الأفضل، لكن التجارب أثبتت أنه ليس الأفضل للشعر أو البشرة، فقد يكون اختيار جيد في الملابس، لكن عندما يتعلق الأمر بساعات النوم وغطاء الوساة فنصحت بالأغطية المصممة من الحرير أو الساتان، لأنه لا يسبب أي احتكاك أو عرق.

كما نصحت سارة بضرورة استخدام المحجبات لـ"توربان" من الساتان أو الحرير تحت الحجاب لحماية الشعر خاصة في الطقس الحار، وأكدت أن كل المنتجات المصممة من الحرير والساتان أصبحت متوافرة في أماكن العناية بالشعر الطبيعي، وإن لم تتوافر بالقرب منكِ فلا مانع من استخدام شال من الحرير لتغليف الوسادة قبل النوم.

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