منى مينا محذرة: تدخل رجال الأعمال فى الصحة سيضاعف تكلفة الخدمات

20 سبتمبر 2018 - 10:51 ص

أشادت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرجال الأعمال والجمعيات الأهلية بالمشاركة فى تطوير المستشفيات الحكومية، لافتة إلى خطورة ذلك الأمر إذا أصرت هذه الجمعيات الهادفة على الربح على المشاركة فى إدارة المستشفيات.

وأضافت مينا خلال تدوينتها على "فيس بوك" قائلة: "ولو تم تنفيذ الشراكة سيكون لها نتائج خطيرة حين يتم التدخل فى الإدارة، ببساطة رجال الأعمال و القطاع الخاص يبحثون عن الربح، وهذا حقهم ودافعهم الأساسي، إذن مشاركة القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية سيحولها من مستشفيات غير هادفة للربح إلى مستشفيات هادفة للربح، ما سيضاعف تكلفة الخدمة الصحية لأننا سندفع تكلفة الخدمة محملة بتكلفة ربح القطاع الخاص".

واستكملت: "لست ضد عمل القطاع الخاص في الصحة، من حق القطاع الخاص أن يعمل في مستشفياته التي يبنيها بماله ليستثمر فيها، ويقدم خدمة صحية بسعر يتيح له الربح لمن يستطيع أن يدفع تكلفتها الباهظة، أما أن يشارك رجال الأعمال للاستثمار وجني الأرباح في المستشفيات الحكومية التي بنيت بأموال دافعي الضرائب، لتقدم الخدمة الصحية للمواطن الغير قادر على تحمل أسعار المستشفيات الخاصة، ولتدعم حق المصري في العلاج والصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، بعيدًا عن حسابات المكسب والخسارة، فهذه خطوة خطيرة سترفع جدا تكلفة الخدمة الصحية، أكثر من ارتفاعها الحالي، ما سيؤدي لصعوبة اكبر لحصول المرضى على حقهم في العلاج".

وتابعت قائلة: "تبقى مشكلة إيجاد التمويل الكافي للخدمة الصحية، وهي مشكلة يمكن حلها عن طريق تنفيذ الاستحقاق الدستوري المعطل، بتخصيص 3% على الأقل من الناتج القومي للصحة، خصوصًا أن كل دراسات التنمية تؤكد أن الإنفاق على الصحة له عائد عالي على نمو الاقتصاد، ونتائج ايجابية تفوق بمراحل التكلفة المادية لهذا الإنفاق".