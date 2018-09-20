قرار جمهوري بشأن القابضة للكهرباء

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرار الجمهورى رقم 561 لسنة 2017، والذي ينص بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ مليون و969 ألفًا و950 دولارًا أمريكيًا، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 6-8-2017.

تم نُشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس.

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