مهاجم الزمالك يستفز جماهير الأهلى بطريقته الخاصة

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واصل باسم مرسى لاعب الزمالك المعار إلى صفوف نادي لاريسا اليوناني، استفزازه لجماهير النادى الأهلى بطريقته الخاصة.

وقال مهاجم المنتخب فى تصريحات لقناة "الحدث اليوم"، النادي الأبيض يتمتع بشعبية كبيرة فى اليونان ليتفوق فى هذا الأمر على النادى الأهلى.

وأضاف: "الزمالك والأهلى يتمتعان بشعبية كبيرة فى اليونان، لكن بكل تأكيد الزمالك صاحب النسبة الأكبر".

ورحل باسم مرسي عن نادي الزمالك الصيف الماضي بحثاً عن فرصة المشاركة أساسياً مع فريقه اليوناني الجديد واستعادة ذاكرة التهديف التي فقدها مؤخراً.


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