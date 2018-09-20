  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:19 ص
بحث متقدم
علاء وجمال

قبول طلب علاء وجمال مبارك برد هيئة المحكمة

أرشفية

كتاب ومثقفون ينعون راتب كاشفين أسرارًا جديدة عنه

منتخب مصر

مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"

البرادعي

كيف نعى "البرادعى" الراحل جميل راتب؟

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

جملة قالتها برلمانية أحرجت وزيرة الصحة

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

إسلام محارب

خبر سار من الأهلى لـ "محارب"

باسم مرسي نادي الزماك

باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك

«الحكومة في مأزق».. إيرادات الدولار تواصل التراجع

أسعار الدولار في البنوك اليوم

رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا

الصفحة الأخيرة

هجوم مسلح بامريكا
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فيديو مؤثر لوفاة رجل أثناء تصدقه بالمسجد

#

عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة

#

استكمال محاكمة متهم قتل زوجته داخل المحكمة

#

عامل أمام المحكمة: "زوجتى مدمنة أكل هندي.. وأنا زهقت"

قالت سلطات إنفاذ القانون ووسائل إعلام محلية إن رجلاً لاحق زوجته المنفصلة عنه داخل مبنى محكمة مكتظ في بنسلفانيا، حيث كان من المقرر مثولهما في قضية عنف أسري، أمس الأربعاء، ثم أطلق النار فأصابها لكن الشرطة قتلته رميا بالرصاص.

وذكرت محطة تلفزيون محلية أن ثلاثة آخرين بينهم شرطي أصيبوا في الواقعة التي بدأت بمشادة كلامية بين الرجل والمرأة أمام مبنى المحكمة في ماسونتاون، وهي ضاحية صغيرة جنوبي مدينة بتسبرج.

وقالت المحطة إن المرأة هرولت مسرعة إلى داخل المبنى فانطلق خلفها وأطلق النار من مسدس فأصاب اثنين على الأقل خارج المبنى.

المرأة أصبحت أكثر قلقا بمجرد أن علمت أن زوجها المنفصل عنها قد قتل

وقال ريتشارد باور، المدعي العام لمقاطعة فاييت، في مؤتمر صحافي، إنهما انطلقا إلى داخل مبنى المحكمة التي كانت ستعقد جلسات أولية للنظر في عدد من القضايا تتراوح بين 30 و40 قضية خلال الظهيرة.

ورفض باور تأكيد العلاقة بين الرجل والمرأة قائلا إنه لم يتم إخطار أقاربهما لكنه قال إنه كان من المقرر مثول الرجل أمام المحكمة في تهم تتعلق بالعنف الأسري ، وكانت محكمة قد أمرت الرجل بعدم التعرض للمرأة.

وقالت المحطة المحلية إن المرأة أصيبت في ذراعها بعد إطلاق النار عليها داخل مبنى المحكمة، وإن عددا من ضباط الشرطة سارعوا بالتدخل وأطلقوا النار عدة مرات على المسلح فأردوه قتيلا.

ونقلت المحطة عن ليندا إندسلي، وهي شاهدة عيان القول إن ابنها استخدم حزامه كأداة لوقف النزيف من ذراع المرأة التي كانت تختبئ أسفل منضدة.

وقالت إندسلي “كانت هادئة للغاية. كنا أكثر قلقا منها”، مضيفة أن المرأة أصبحت أكثر قلقا بمجرد أن علمت أن زوجها المنفصل عنها قد قتل.

وقال متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة فاييت إنه لم يجر إعلان أسماء القتيل أو المصابين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة
» طارق العشرى يتولى تدريب الحدود مجددًا
» مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"
» عدوى الهتاف لـ "صدام حسين" تنتقل من الجزائر للأردن
» "أغلى من الياقوت" تتخطى 3 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة
» الأهلى يفرض "السرية" قبل مواجهة حوريا الغيني
» اليوم.. علاء جانب يوقع عقد ديوانه "لم يفهموك"
» حبس مخرج شهير ست سنوات لاتهامه بالتحرش
» اغتصاب جماعي لفتاة على سناب شات
» طقس اليوم معتدل والعظمي تسجل 32 درجة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية