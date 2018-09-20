» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم

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عمرو محمد-متابعات

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يبدأ اليوم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية بمدينة الجونة بالغردقة، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود والوطن العربي.

وياتي في مقدمة الفنانين العالمين الممثل العالمي سلفيستر ستالوني، وباتريك ديمبسي، أوين ويليسن، ليندسون سالوني .

وعلى قائمة الضيوف المصريين والعرب، كل من عادل إمام، منى زكي، صبا مبارك، ياسمين رئيس، شيرين رضا، أحمد داوود، دينا الشربيني، أسر ياسين، هشام ماجد، شيكو، عمرو سعد، مايا دياب، أروى جودة، ليلى علوي، ماجد المصري، نور، روجينا، نادية الجندي، لبلبة، الهام شاهين، إياد نصار، رزان مغربي، عزت ابو عوف، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، ريم مصطفى، مكسيم خليل، حنان مطاوع، سميرة سعيد، نيللي كريم، مصطفى شعبان، منة شلبي، أمينة خليل، هشام سليم، فتحي عبد الوهاب، حورية فرغلي، عباس أبو الحسن، خالد سليم، داوود عبد السيد، يسرا، هند صبري .

وتنطلق فعاليات الدورة الثانية من المهرجان وسط أجواء احتفالية، في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر، حيث حرص القائمون على المهرجان على أن تشهد تلك الدورة تميزا يفوق سابقتها، بزيادة عدد أيام المهرجان، وتجميع توليفة من الأفلام التي سبق لها المشاركة في مهرجانات عالمية، ودعوة عدد من الفنانين العالميين.




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