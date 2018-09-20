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القبض على ضابطى شرطة أثناء تنقيبهما عن الآثار

قضايا وحوادث

القبض على ضابط بتهمة سرقة هيروين بشبرا الخيمة
القبض على ضابط بتهمة سرقة هيروين بشبرا الخيمة

أحمد الشربينى

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تمكنت مباحث الآثار فى الفيوم من القبض على ضابطى من قوات الأمن المركزي، التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر، أثناء تنقيبهم عن الآثار بعزبة أبو شارود بمدينة سنورس.

وردت معلومات إلى قسم مباحث الآثار، تفيد بأن سائقا و5 عمال وضابطي أمن مركزي، ينقبون عن الآثار أسفل منزل السائق، بعزبة أبو شارود، وأثبتت التحريات صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليهم أثناء الحفر، والتحفظ عليهم وعلى أدوات الحفر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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