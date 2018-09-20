مفاجأة بـ1500 جنيه للعاملين بالطيران المدنى

20 سبتمبر 2018 - 11:17 ص

أعلن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، عن صرف منحة قيمتها 1500 جنيه لجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه "المصري" رسالة شكر وتقديره لجميع العاملين، لمجهوداتهم التي بذلوها خلال موسم الحج، وتقديمهم أفضل الخدمات بجميع المطارات المصرية.

وتبدأ الحكومة خلال الساعات المقبلة في صرف رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك، وفقاً للكتاب الدورى رقم 61 لسنة 2018 الذى أصدرته وزارة المالية فى مايو الماضى، بشأن تحديد مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة عن شهر سبتمبر، على أن يتم بدءًا من أكتوبر المقبل في صرف المرتبات من 25 حتى 28.