  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:46 م
بحث متقدم
آمال ماهر

منع آمال ماهر من الظهور التليفزيوني

جروس

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

الحسين

قوات الأمن تغلق مسجد الحسين

صورة الخبر

تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بشأن القابضة للكهرباء

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

3 أخبار سارة من "المالية" للمواطنين

علاء وجمال

قبول طلب علاء وجمال مبارك برد هيئة المحكمة

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

أرشفية

كتاب ومثقفون ينعون راتب كاشفين أسرارًا جديدة عنه

مفاجأة بـ1500 جنيه للعاملين بالطيران المدنى

الحياة السياسية

لأول مرة شركة طيران خاصة تنظم رحلات داخلية بعد موافقة الطيران المدنى
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سيدة متوفاة سحبت 400 ألف من رصيدها في البريد

#

انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

#

«صلة» تنعش خزينة الأهلي بـ150 مليونًا

#

3 آلاف جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر

أعلن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، عن صرف منحة قيمتها 1500 جنيه لجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه "المصري" رسالة شكر وتقديره لجميع العاملين، لمجهوداتهم التي بذلوها خلال موسم الحج، وتقديمهم أفضل الخدمات بجميع المطارات المصرية.

وتبدأ الحكومة خلال الساعات المقبلة في صرف رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك، وفقاً للكتاب الدورى رقم 61 لسنة 2018 الذى أصدرته وزارة المالية فى مايو الماضى، بشأن تحديد مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة عن شهر سبتمبر، على أن يتم بدءًا من أكتوبر المقبل في صرف المرتبات من 25 حتى 28.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!
» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ
» سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام
» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم
» رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا
» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة
» طارق العشرى يتولى تدريب الحدود مجددًا
» مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية