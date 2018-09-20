رجل يقضى ساعات قليلة فى جز حشائش حديقته والنتيجة مذهلة

20 سبتمبر 2018 - 11:19 ص

قضى رجل 273 ساعة داخل حديقة وأخرجها بشكل هندسي.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن رجل يدعي "كيت سميث"، 41 عاما، استخدم آلة تقليم العشب التي تعود إلى عام 1940 لعدة أشهر متتالية بالصيف من أجل إخراج حديقته بنمط هندسي مميز، وكان يعمل على قص العشب ثلاث مرات يوميًا لمدة 21 ساعة أسبوعيا للوصول إلى النتيجة المرضية.

وفاز "سميث" بجائزة أفضل تصميم لجز الحشائش للعام الثالث على التوالي بفضل مجهوداته التي لا مثيل لها.

ويمنع سميث الذي يعمل كمدير لملعب جولف زوجته وطفلاه من السير على حشائش الحديقة منعا لتخريب تصميمه المميز، ويصر على أن العمل بجز الحشائش هو شغفه الأول.