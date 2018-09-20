3 ملاحظات لابد من الأخذ بها فى الاستثمار بالقطاع الصحى

20 سبتمبر 2018 - 11:26 ص

سجلت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثلاث ملاحظات حول التوجه الجديد لدى وزارة الصحة لإدخال القطاع الخاص في الاستثمار بالمستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أنه إذا كانت وزيرة الصحة تشعر بعدم القدرة على إدارة مستشفيات وزارة الصحة اللي هي مسئولة عنها يبقي تستقيل.

وأضافت المهدي خلال تدوينتها على "فيس بوك": "الوزير الأسبق إسماعيل سلام وزير الصحة قدر يحول كتير من مستشفيات الوزارة إلي وحدات ناجحة ويمكن أن تعتمد علي نفسها ومواردها وتقدم خدمة متميزة وأحسن من القطاع الخاص. يكفي أن نذكر هنا مستشفيات جراحة اليوم الواحد التي أنشأها الدكتور سلام ومدي نجاحها لكن للأسف مافيا المستشفيات الخاصة قدرت إنها تحارب النجاح ده أيام وزارة حاتم الجبلي".

وتابعت قائلة: "عموما مستشفيات وزارة الصحة لو أحسنت إدارتها ممكن تبقي ناجحة جدًا وهناك تجارب رائدة مثل مستشفي أحمد ماهر والحوض المرصود للأمراض الجلدية ومعهد ناصر ومعهد الرمد، ما الرئيس شايف وده حقيقي إن الجمعيات الأهلية عندها القدرة علي إدارة مستشفياتها بكفاءة.. يبقي أولاً نعرف ليه هما ناجحين؟ لأنهم مستقلين في الإدارة. قادرين علي جمع تبرعات، أو رفع رسوم العلاج بعض الشيء ودفع مرتبات مرتفعة للأطباء.. لو نمنح المستشفيات العامة مزيد من المرونة والقدرة علي رفع الرسوم العلاج من جنيه و5 جنيه إلي أرقام أكثر واقعية وبالتالي يمكن زيادة مرتبات الأطباء ونوفر الأجهزة الطبية، سنجد المستشفيات بقت ناجحة جدا بكل الكفاءات اللي فيها من أطباء".