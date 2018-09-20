3 أخبار سارة من "المالية" للمواطنين

20 سبتمبر 2018 - 11:27 ص

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن 3 أخبار من شأنها أن تزف بشرى سارة للمواطن المصرى، الأول اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز لافتا إلى أن بداية الشهر المقبل هو آخر شهر لاستيراد الغاز، مؤكدًا أن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح "معيط" أن ثاني الأخبار السارة استعداد الحكومة لطرح أول شركتين حكوميتين في برامج الطروحات الحكومية، في شهر أكتوبر المقبل، كما سيعقبها شركتان في نهاية نوفمبر وشركة خامسة مع بداية شهر ديسمبر، من نفس العام.

وكشف وزير المالية أن الوزارة أخطأت في التعامل مع الملف الخاص بالضرائب العقارية، على الرغم من جاهزية البنية التحتية لتنفيذ تلك الضريبة، مؤكدًا أنه لن يحدث تحديث في سعر الضريبة.