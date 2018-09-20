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سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

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محكمة الاسرة

الخلافات الزوجية

ضرب الزوجة

طرد الزوجة

لم تكن تعلم الزوجة دينا أن طلبها من زوجها بتناول وجبة طعام من الممكن أن يكون سببًا في طلاقها.

وتقدمت الزوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، للمطالبة بإنهاء حياتها الزوجية وحصولها على نفقة ومتعة وعدة وبلاغ بقسم الشرطة لإثبات العنف الجسدى الذى تعرضت له.

وقالت الزوجة إنها تعرضت للضرب لمبرح واتهامها بالجنون وطردها خارج المنزل.

وتروى الزوجة، فى بلاغها: "زوجى مهندس بترول ومر على زواجنا ما يقرب من سنة و5 شهور عانيت خلالها من رفضه لإعطائى حقوقى مثل كل زوجة، فرغم ما كان يتقاضاه وما يمتلكه كان يعاملنى ببخل.

وتضيف: تعرضت للضرب كثيرًا وقررت الطلاق ولكن أهلى منعونى ورفض أن أصبح أمًا وأجبرونى على أخذ وسيلة لمنع الحمل بسبب المشاكل التى كانت تنشب بينا دائمًا لأتفه الأسباب.

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