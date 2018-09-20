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آمنة نصير: حدث انقلاب سلبي في الشخصية المصرية

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الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف

إيمان هاني

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أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، أنه كان بالمجتمع ثقافة الأب الحنون على أبنائه، ويلبي طلبات أسرته برجولة وشهامة، ولكن حدث انقلاب في الشخصية المصرية، لدى الأم والأب والابن.

وأضافت "نصير"، خلال لقاء مع برنامج "صوت الناس"، المذاع عبر قناة "المحور" الفضائية، متسائلة: "متى نخرج من هذا الانقلاب السلبي الذي لا يتسق مع ما تربينا عليه؟ مشددة على أن الأسرة المصرية الآن في زلزال.

وتابع أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، أنه طول الوقت هناك غضب، واحتياجات ولكن دون عمل، وأصبح الناس "يستسهلون" ولا يعملون، داعية أساتذة علم الاجتماع وعلم النفس إلى الانتباه لتفتيت الرضا وقيمة العمل لدى المصريين.

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