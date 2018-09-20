ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

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الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 604 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 24 بـ690 جنيهًا.

عيار 21 بـ604 جنيهات.

عيار 18 بـ518 جنيهًا.

عيار 14 بـ403 جنيه.

عيار 12 بـ345 جنيهًا.

الأونصة بـ21.468 جنيه.

الجنيه الذهب بـ4.832 ألف جنيه.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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