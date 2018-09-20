» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ

20 سبتمبر 2018 - 11:56 ص

ألقت أجهزة الأمن بكفر الشيخ القبض على مسجل خطر، أطلق على نفسه "سفاح النساء"، لاتهامه في الاعتداء على السيدات من أجل سرقتهن بالإكراه تحت تهديد السلاح، ومحاولة اغتصابهن بأماكن بعيدة عن النظر.

وردت معلومات للواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ يفيد بنجاح وحدة مباحث شرطة "فوة" في ضبط المدعو "إبراهيم .خ" مسجل خطر وشهرته "القرمنت" 22 عامًا.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط الشرطة، بعد تحرير ثلاثة بلاغات من ثلاث نساء تم سرقتهن بالإكراه، ومحاولة اغتصابهن بنفس الطريقة.