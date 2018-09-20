«وعكة صحية» تصيب 30 راكبًا بطائرة هندية

20 سبتمبر 2018 - 11:59 ص

ذكرت وسائل إعلامية هندية، أن 30 شخصا أصيبوا بوعكة صحية الخميس بينما كانوا على متن طائرة ركاب هندية، بعدما تردد أن الطيارين قد نسوا تشغيل نظام الضغط الجوي في الطائرة.

وعادت الطائرة التابعة لخطوط “جيت إير وايز” الجوية من مومباي إلى جايبور، بعدما تعرض الركاب لاعراض تتضمن نزيف من أذنيهم وأنوفهم.

ومن جانبها أفادت وكالة أنباء “برس تراست أوف إنديا” نقلا عن مسؤول في الادارة العامة للطيران المدني، إن الطيارين نسوا تشغيل مفتاح التحكم في نظام الضغط أثناء صعود الطائرة.

وقالت وزارة الطيران المدني في تغريدة لها إن 30 من بين 166 شخصاً كانوا على متن الطائرة قد تضرروا بسبب الواقعة وتم توفير العلاج لهم.