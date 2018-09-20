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"هنعلمهم زى طلاب الغرب".. رد وزير التعليم على النظام الجديد

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

إيمان هاني

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التعليم

طارق شوقى

التليفزيون المصرى

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على نظام التعليم الجديد قائلاً: "إنه بدءًا من رياض الأطفال يتم استبدال النظام التعليمي في مصر كله، وخلال عدة سنوات سينتهي النظام القديم ولا يبقى سوى النظام الجديد.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "الناس هتشوف نظام مختلف يعتمد على تكوين الشخصية، وهنعلمهم كما يتعلم الناس في الغرب".

وتابع وزير التعليم، أن هناك نقلة كبيرة في فلسفة التعليم وهي تدريب المعلمين، وسوف تستمر لمدة سنة، وتم تدريب المجموعة الأولى الذين سيدرسون لرياض الأطفال، ولديهم دليل للمعلم بكل التفاصيل "زي الاسكريبت بتاع الأفلام"، وبه شرح لكل تفاصيل التعليم، ثم عقد اجتماعات لهم كل 6 أسابيع حتى يتشربوا التغيير".

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