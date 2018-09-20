  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:45 م
بحث متقدم
آمال ماهر

منع آمال ماهر من الظهور التليفزيوني

جروس

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

الحسين

قوات الأمن تغلق مسجد الحسين

صورة الخبر

تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بشأن القابضة للكهرباء

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

3 أخبار سارة من "المالية" للمواطنين

علاء وجمال

قبول طلب علاء وجمال مبارك برد هيئة المحكمة

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

أرشفية

كتاب ومثقفون ينعون راتب كاشفين أسرارًا جديدة عنه

مدبولى يهدى محافظين سابقين دروع شرف وتكريم

الحياة السياسية

مدبولى خلال حفل التكريم
مدبولى خلال حفل التكريم

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ملفات شائكة أمام وزير التعليم العالي بـ«حكومة مدبولى»

#

أول تعليق من "شريف إسماعيل" بعد استقالته

#

"مصطفي مدبولي" رئيسًا للوزراء

القضاء الادارى

غلق مكاتب حقوق الانسان

غلق منظمان حقوقية

كرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين السابقين اليوم داخل مقر المجلس وأهداهم دروعًا تقديرًا
 لجهودهم وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين نصر، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة .

وقال مدبولى خلال كلمته فى حفل التكريم: "أنقل لحضراتكم رسالة حب وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهو من كلفنى بأن أعبر لكم عن شكرنا، وتقديرنا للجهد الهائل الذى بذلتموه خلال توليكم المسئولية، وبشكل شخصى، أُكُن لكم كل حب وتقدير، فقد كان لى مع كل منكم قصص تُروى عن العمل المشترك، وكيف واجهنا معاً مشاكل وتحديات كثيرة، ونجحنا في حلها، والتغلب عليها، كما كانت هناك مشروعات عدة أنجزناها معاً ".

واضاف رئيس مجلس الوزراء قائلا: "سُنة الحياة هى التغيير، وإن كُنت موجوداً اليوم فسأكون غداً غير موجود، فالمناصب زائلة، ولا يبقى سوى العمل والإنجاز خدمةً للوطن، والعلاقات الإنسانية الجيدة، ولى كل الشرف أننى تزاملت معكم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة، مع تأكيدى أن الدولة تستفيد دائما من جهودكم " .

وألقى اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق، كلمة نيابة عن المحافظين السابقين، تقدم في بدايتها بالشكر والعرفان والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيهاته بتنظيم هذا الحفل كمبادرة رائعة، وتقليد كريم، يُمثل كل معانى الوفاء والتقدير، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء الذى حضر الاحتفالية، رغم مشاغله.

وأضاف اللواء حرحور: لقد تم تعيين معظمنا كمحافظين مع بداية الفترة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، وكان ذلك في ذاته وساماً على صدورنا، وشرفنا جميعاً، وبدأ الرئيس هذه الفترة وهو يحمل مخزوناً من الوطنية والوفاء والانتماء لبلده مصر، ومخزوناً من الطموح لبناء مصر الحديثة، وكان لزاماً علينا جميعاً أن نكون على قدر المسئولية، لا نملك إلا العمل بإخلاص، وكان ضرورياً أن نقوم بإنجاز الأعمال والالتزامات في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى عدد كبير من الإنجازات، والمشروعات التي تحققت في هذه الفترة، وهى إنجازات غير مسبوقة، فقد كان ما تحقق خلال الفترة الرئاسية الأولى خطوة رئيسية لإعادة الدولة المصرية، وتثبيت أركانها، وعدم الانزواء إلى ما نراه في دول أخرى بالمنطقة ".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!
» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ
» سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام
» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم
» رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا
» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة
» طارق العشرى يتولى تدريب الحدود مجددًا
» مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية