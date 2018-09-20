مدبولى يهدى محافظين سابقين دروع شرف وتكريم

20 سبتمبر 2018 - 12:17 م

كرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين السابقين اليوم داخل مقر المجلس وأهداهم دروعًا تقديرًا

لجهودهم وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين نصر، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة .

وقال مدبولى خلال كلمته فى حفل التكريم: "أنقل لحضراتكم رسالة حب وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهو من كلفنى بأن أعبر لكم عن شكرنا، وتقديرنا للجهد الهائل الذى بذلتموه خلال توليكم المسئولية، وبشكل شخصى، أُكُن لكم كل حب وتقدير، فقد كان لى مع كل منكم قصص تُروى عن العمل المشترك، وكيف واجهنا معاً مشاكل وتحديات كثيرة، ونجحنا في حلها، والتغلب عليها، كما كانت هناك مشروعات عدة أنجزناها معاً ".

واضاف رئيس مجلس الوزراء قائلا: "سُنة الحياة هى التغيير، وإن كُنت موجوداً اليوم فسأكون غداً غير موجود، فالمناصب زائلة، ولا يبقى سوى العمل والإنجاز خدمةً للوطن، والعلاقات الإنسانية الجيدة، ولى كل الشرف أننى تزاملت معكم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة، مع تأكيدى أن الدولة تستفيد دائما من جهودكم " .

وألقى اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق، كلمة نيابة عن المحافظين السابقين، تقدم في بدايتها بالشكر والعرفان والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيهاته بتنظيم هذا الحفل كمبادرة رائعة، وتقليد كريم، يُمثل كل معانى الوفاء والتقدير، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء الذى حضر الاحتفالية، رغم مشاغله.

وأضاف اللواء حرحور: لقد تم تعيين معظمنا كمحافظين مع بداية الفترة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، وكان ذلك في ذاته وساماً على صدورنا، وشرفنا جميعاً، وبدأ الرئيس هذه الفترة وهو يحمل مخزوناً من الوطنية والوفاء والانتماء لبلده مصر، ومخزوناً من الطموح لبناء مصر الحديثة، وكان لزاماً علينا جميعاً أن نكون على قدر المسئولية، لا نملك إلا العمل بإخلاص، وكان ضرورياً أن نقوم بإنجاز الأعمال والالتزامات في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى عدد كبير من الإنجازات، والمشروعات التي تحققت في هذه الفترة، وهى إنجازات غير مسبوقة، فقد كان ما تحقق خلال الفترة الرئاسية الأولى خطوة رئيسية لإعادة الدولة المصرية، وتثبيت أركانها، وعدم الانزواء إلى ما نراه في دول أخرى بالمنطقة ".







