التموين تتبنى مبادرة لرجال أعمال لتوزيع 10 آلاف شنطة مدرسية

20 سبتمبر 2018 - 12:24 م

قررالدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية، تتضمن المستلزمات المدرسية على الأسر الأولى بالرعاية من خلال التعاون مع التجار والاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية، لافتا إلى أنه سيتم توفير هده الشنط من رجال الأعمال، وأن غرفة القاهرة ستستقبل تبرعات هذه الشنط وتوزيعها سيكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى باالامس ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه خلال اجتماعه أمس بتوفير كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا الى أن معرض “أهلا مدارس” يتضمن توفير المستلزمات بأسعار مخفضة