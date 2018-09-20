  • الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:46 م
بحث متقدم
آمال ماهر

منع آمال ماهر من الظهور التليفزيوني

جروس

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

الحسين

قوات الأمن تغلق مسجد الحسين

صورة الخبر

تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وقبرص

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بشأن القابضة للكهرباء

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

3 أخبار سارة من "المالية" للمواطنين

علاء وجمال

قبول طلب علاء وجمال مبارك برد هيئة المحكمة

سما المصري

سما المصري: "تبت ويارب ابعد عني شيطاني"

صلاح

صدمة تمنع "صلاح" من الاحتفال بالفوز علي سان جيرمان

أرشفية

كتاب ومثقفون ينعون راتب كاشفين أسرارًا جديدة عنه

التموين تتبنى مبادرة لرجال أعمال لتوزيع 10 آلاف شنطة مدرسية

الحياة السياسية

مصيلحى
مصيلحى

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ضبط طن و300 كيلو لحوم فاسدة دخل منزل جزار بالمنيا

#

مفاجأة غير متوقعة فعلها صلاح مع اتحاد الكرة أمس

#

تضرر أكثر من 10 آلاف منزل من هجمات «النمل الأبيض»

#

الكويت تقرر الاستغناء عن 10 آلاف وافد

قررالدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية، تتضمن المستلزمات المدرسية على الأسر الأولى بالرعاية من خلال التعاون مع التجار والاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية، لافتا إلى أنه سيتم توفير هده الشنط من رجال الأعمال، وأن غرفة القاهرة ستستقبل تبرعات هذه الشنط وتوزيعها سيكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى باالامس ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه خلال اجتماعه أمس بتوفير كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا الى أن معرض “أهلا مدارس” يتضمن توفير المستلزمات بأسعار مخفضة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. قمر تروج لأغنيتها الجديدة بـ"الحصان"
» مراهق: بعدما عانقتها أتمنى الزواج من مسنة!!
» القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ
» سيدة للمحكمة: طردنى وضربنى بسبب وجبة طعام
» نجوم عالميون يشاركون بمهرجان "الجونة" اليوم
» رجل مسلح يطارد زوجته داخل محكمة بأمريكا
» رأيت عناكب سوداء تحوم حولى
» باسم مرسي يصدم جمهور الزمالك
» "الجبلاية" تبحث عن راع جديد لقميص الفراعنة
» طارق العشرى يتولى تدريب الحدود مجددًا
» مركز متقدم للفراعنة فى التصنيف الشهرى لـ "فيفا"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية