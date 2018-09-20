حقيقة انتماء جميل راتب للإخوان

20 سبتمبر 2018 - 12:26 م

كشف التهامى هانى، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، عن حقيقة ما تردد من أنباء حول انتماء الفنان الراحل لجماعة الإخوان المسلمين لافتا إلى أن كل هذه شائعات الغرض منها إثارة البلبلة تجاهه مطالبًا بعدم المتاجرة بتاريخه وفنه.

وأضاف "هانى" في تصريحات صحفية: "جميل راتب عمره ما كان إخوان ولا كان معاهم، جميل راتب كان مع مصر وبيحب شعب مصر والناس الغلابة الذى كان قريبًا منهم ويعطف عليهم إنسانيا، وكان نفسه مصر تطلع للأمام دائمًا".

وتابع: "نزلنا فى 30 يونيو، فمحدش يتاجر باسمه ويقول إنه كان مع الإخوان، وكان مش مسيحى لأنه اسمه بالكامل جميل أبو بكر السيد محمد راتب".

رحل الفنان جميل راتب، عن دنيانا صباح أمس، الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 92 عاما، بعد صراع مرير مع المرض فى سنواته الأخيرة، وشيعت جنازته من المسجد الأزهر الشريف، وتميز الراحل بمسيرة عطاء فنية كبيرة، على مستوى الدراما والسينما والمسرح.