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دراسة:

الزبادي يحتوى على سكر أعلى من المشروبات الغازية

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وكالات- الدويني فولي

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كشف باحثون بريطانيون عن أن منتجات الزبادي مليئة بالسكر بنسبة تفوق تلك الموجودة في المشروبات الغازية، لذلك يجب على المستهلكين إدراك أنهم لا يتناولون منتجات صحية.

وجاءت هذه النتائج بعد دراسة شملت حوالي 900 من أنواع الزبادي التي تباع في المتاجر الكبرى في بريطانيا.

وبحسب بحث جامعة ليدز البريطانية فإن الزبادي العضوي كان من بين أكثر الأنواع التي تحتوي على السكر.

ويمكن تصنيف الزبادي الطبيعي واليوناني على أنهما الأقل انخفاضا في نسبة السكر.

وتأتي الدراسة، التي نُشرت في مجلة BMJ Open ، في الوقت الذي يُشجع فيه مسؤولو الصحة الشركات المصنعة على تقليل كمية السكر التي يستهلكها الجمهور.

وجاء هذا البحث بعد وقت قصير من إطلاق برنامج عام في البلاد للحد من استخدام السكر.

ولم يكن غريبا أن تحتوي حلويات الزبادي على معظم أنواع السكر، بمعدل 16.4 غرام سكر لكل 100 غرام.

وتضمنت هذه الفئة أيضا بعض المنتجات التي لا تحتوي على الزبادي، مثل مخفوق الشوكولاتة والكريم كراميل.

وجاء الزبادي العضوي كثاني أكثر المنتجات المحلاة بالسكريات بمعدل 13.1 غرام سكر لكل 100 غرام.

ووجدت الدراسة أن زبادي الأطفال يحتوي عادة على 10.8 غرام سكر لكل 100 غرام، أي ما يعادل أكثر من اثنين من مكعبات السكر.

وبالمقارنة، يحتوي 100 غرام من مشروب الكولا الغازي على 9 غرامات من السكر فقط.

وتوصي هيئة الصحة الوطنية في انجلترا بعدم تناول الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات، أكثر من 19 غرام سكر في اليوم، أي 5 مكعبات سكر فقط.

أما من تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 10 سنوات فيجب عليهم تناول أقل من 24 غرام يوميا.

وحتى يكون معدل السكر منخفض في الزبادي ينصح الخبراء بألا يزيد عن 5 غرامات سكر لكل 100 غرام زبادي.

ووجد البحث أن 9 في المائة فقط من منتجات الزبادي تلتزم بهذا الحد من السكر.

وأكد الباحثون أنه منذ بداية المسح الميداني للمنتجات، نهاية عام 2016، حدث تقدم في الحد من استهلاك السكر من الزبادي.

وأظهر تقرير نشر في مايو الماضي، أن محتوى السكر في الزبادي قد انخفض بنسبة 6 في المئة في السنة الأولى، مما يجعله الفئة الغذائية الوحيدة التي تجاوزت النسبة المستهدفة البالغة 5 في المئة. وبحلول عام 2020، من المتوقع أن ينخفض السكر بنسبة 20 في المئة.

وقالت الدكتورة أليسون تيدستون، رئيسة خبراء التغذية في منظمة PHE ، إن هذا الإجراء "يظهر خطوات إيجابية".

لكن الدكتورة برناديت مور، رئيسة الباحثين في هذه الدراسة، قالت: "حتى إذا أخذنا هذا الانخفاض في الحسبان، فإن معظم أنواع الزبادي ستظل تحتوي على نسبة سكرمرتفعة".

وأضافت :"أعتقد أن نسبة السكر في الزبادي ستكون مفاجأة للجميع بما في ذلك الآباء والأمهات".

وتنصح بشراء اللبن الطبيعي وخلطه مع الفاكهة أفضل.


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