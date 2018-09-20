أمن القاهرة يكشف لغز قتل طبيبة داخل شقتها

20 سبتمبر 2018 - 12:32 م

كشفت مديرية أمن القاهرة لغز مقتل طبيبة مسنة فى النزهة، وتبين أن خادمة وطليقها وراء ارتكاب الواقعة لسرقة المجني عليها.

وردت معلومات لقسم شرطة النزهةً، يفيد بالعثور على جثة سيدة تدعى عائدة عبدالقاهر، طبيبة 70 سنة، داخل شقتها.

وتبين العثور على المجني عليها متوفية إثر إصابتها بجروح في الرأس وإصابة بآلة حادة.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء الواقعة سيدة تعمل خادمة لدى المجني عليها وتدعى "هدى. ع" وطليقها "أحمد. ع"، وتم التوصل إلى مكان اختبائهما والقبض عليهما.

أقر المتهمان بارتكاب الواقعة وأن المتهمة الأولى ضربت المجني عليها فوق رأسها بـ"يد الهون" بغرض السرقة.

وعثر فريق المباحث على بعض المسروقات من المجني عليها وهي عبارة عن (تليفون محمول ولاب توب وبعض الإكسسوارات)، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.