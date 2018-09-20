خبر سار من "موسى" عن المنظومة التعليمية الجديدة

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صدى البلد

أحمد موسى

التابلت

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المنظومة الجديدة للتعليم تستهدف المواطن غير القادر؛ والذي يمثل 86% من جميع المدارس الموجودة في مصر.

وأضاف "موسى" في تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن بعض المدارس الحكومية سيكون شهادتها في نفس الدرجة الدولية ، النظام التعليم الجديد نسخة من الياباني.

وتابع بأن أجهزة التابلت التعليمية سيتم تسليمها للطلاب بالمجان، وهناك 100 ألف تابلت وصلت إلى مصر بالفعل، مشيدًا بجهود وزير التعليم طارق شوقي في تحديث المنظومة التعليمية.

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