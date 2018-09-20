صورة محرجة لياسر رزق مع جمال مبارك

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  صورة تجمع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وجمال مبارك وهو يستقبله بحفاوة أثناء وجود والده الرئيس الأسبق  حسني مبارك فى الحكم.

وكان "رزق" قد فتح النار على "جمال" في حوار تلفزيوني قائلًا،: "جمال مبارك هو سبب اندلاع ثورة 25 يناير؛ بسبب الغضب الشعبي من مشروع التوريث"، قبل أن يضيف: "وأنا متخوف من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان، في التنسيق لانتخابات الرئاسية عام2022".

يذكر أنه منذ قليل قد قررت الدائرة 26 مدني قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك، برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة"، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا بحبس جميع المتهمين حضوريًا في القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزي إلى اللجنة التي أودعتها لاستكماله لكونه منقوصًا.

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